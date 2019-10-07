https://static.news.ru/photo/04533e88-e953-11e9-98ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com

Лента режиссёра Кантемира Балагова попала в лонг-лист кинопремии в категории «Международный художественный фильм».

Лента повествует о двух фронтовых подругах, пытающихся наладить свои жизни в Ленинграде, пережившем блокаду. Помимо «Дылды» на попадание в шорт-лист, куда войдут 10 фильмов, претендуют ещё 92 ленты, говорится на сайте кинопремии.

Новая работа Балагова уже получила две награды 72-м Каннском фестивале. Его дебютный фильм 2017 года «Теснота» также был отмечен призом в Каннах.

Как писал News.ru ранее, сборы российских фильмов за девять месяцев 2019 года составили 9 млрд рублей, что на 20% меньше показателя 2018 года. Из отечественных картин только одной — «Т-34» — удалось преодолеть планку в 1 млрд рублей. В общей сложности картина заработала более 2 млрд рублей.