Роман с Лучко или связь с Прокловой? Кого любил Волонтир, сыгравший Будулая

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Народный артист СССР Михай Волонтир в роли кузнеца Будулая в фильме «Цыган»

Сегодня, 9 марта, Михай Волонтир мог бы отпраздновать 90-летие. Он прославился после роли Будулая в советской картине «Цыган». Зрители говорили о романе актера с Кларой Лучко, а Елена Проклова заявила, что состояла в отношениях с ним, когда они вместе снимались в одном из фильмов. К 90-летнему юбилею Волонтира NEWS.ru рассказывает о непростой жизни сыгравшего Будулая артиста.

Как Волонтир стал актером

Михай Волонтир родился 9 марта 1934 года в молдавском селе Глинжены в многодетной семье лесника и домохозяйки. В конце 1930-х эта область вошла в состав СССР, и при смене документов в новой администрации всех Волентиров записали Волонтирами. Михай рос в крестьянской семье, работал в поле и помогал с лошадьми.

После школы он захотел построить карьеру военного, но его не приняли в учебное заведение из-за плоскостопия. С 18 лет он учился в Оргеевском педагогическом училище и параллельно работал учителем начальных классов в селе Попоуцы.

Помимо этого, Волонтир был заведующим клубом в селе Липчены Резинского района и участвовал в художественной самодеятельности. Благодаря этому его заметили и пригласили в учебную актерскую группу Бельцкого молдавско-русского музыкально-драматического театра им. Александрии, в котором он потом прослужил 57 лет. Волонтира не раз звали в Москву, но он всегда отказывался. Хотя актер активно снимался в фильмах столичных режиссеров, из родного театра он уходить не хотел.

За 57 лет артист сыграл более 120 ролей. В основном он принимал участие в спектаклях, поставленных по молдавским произведениям. Волонтир говорил по-русски с заметным акцентом, поэтому в кино его персонажей часто озвучивали другие актеры.

Фото: Г. Клейман/РИА Новости Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма «Это мгновение», 1969

Почему зрители говорили о романе Волонтира и Лучко

Дебют Михая в кино произошел через десять лет после начала работы в театре. Волонтир сыграл солдата-балагура Ивана в фильме Георгия Водэ «Нужен привратник». В 1973 году вышла историко-биографическая картина «Дмитрий Кантемир» о государственном деятеле Молдавии, ученом, философе и советнике Петра I. Роль главного героя досталась Волонтиру, за нее он получил звание лауреата Государственной премии Молдавской ССР в 1976-м.

В 1977 году на экраны вышел фильм «В зоне особого внимания», в котором актер сыграл прапорщика-десантника Волентира. Картина заняла пятое место по итогам проката, а Волонтира начали узнавать на улицах. В 1980 году зрители увидели многосерийный фильм «Цыган» с его участием. После выхода картины актер стал известным на весь Советский Союз.

Создатели фильма не ожидали такого успеха. По сценарию Будулай должен был умереть в конце последней серии, но потом режиссер Александр Бланк решил снять продолжение. В 1986 году вышла картина «Возвращение Будулая».

Главную женскую роль в обоих фильмах сыграла Клара Лучко. Глубокая и пронзительная история любви ее героини и Будулая убедила зрителей в реальных чувствах актеров друг к другу. Лучко и Волонтир всегда отрицали слухи.

«Это просто смешно. Мы действительно очень дружили. Но романа никакого не было. Мы просто вместе ходили на речку, загорали вместе, гуляли. И все это время обсуждали наши сцены. Волонтир — профессионал. Он очень трепетно относится к работе. Мне, например, очень понравилось, что Михай даже выучился у местного кузнеца основам нелегкого ремесла. И все для того, чтобы его Будулай был действительно настоящим», — говорила Лучко.

Кем была жена Волонтира, с которой он прожил всю жизнь

Волонтир всю жизнь был женат на коллеге по театру,= актрисе Ефросиньи Добындэ. Они узаконили отношения, когда исполнителю роли Будулая было еще 26 лет.

После выхода «Цыгана» супруги получали сотни писем от поклонниц Михая. Актер их не читал и поручал жене разбирать корреспонденцию.

«Я отвечала на каждое письмо. Почему? Потому что я считала нужным этим женщинам хоть теплое слово возвращать, как благодарность», — говорила Ефросинья.

Жена носила Волонтиру в театр разогретую домашнюю еду и следила за его сердцебиением. А актер ставил спектакли, в которых главную роль играла Ефросинья.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Михай Волонтир с женой Ефросиньей Добындэ и дочерью

Что говорил Волонтир о русских

В 1990-х годах Михай Волонтир стал депутатом Верховного Совета Молдавской ССР и поддержал принятие Декларации о независимости Республики Молдова. Он не раз резко высказывался против «проклятых русских оккупантов» на территории Молдавии, ездил по городам и селам с концертами, чтобы поддержать сограждан. Позже он признал, что был неправ.

«Навряд ли меня простят за то, что я наговорил. Вспылил, а сейчас сожалею об этом. Перед глазами уже совсем иная картина. Жизнь в СССР была прекрасной — о нас заботились, нас лечили и учили, давали работу. А сейчас что? Сейчас никому до нас нет дела. Хорошо, что простые люди не изменились. Я им благодарен. Пусть фильмы, в которых я снимался, послужат знаком моей благодарности», — признавался он российским журналистам.

От чего умер Волонтир

Михай Волонтир перестал играть в фильмах после распада советской киноиндустрии. Его не устраивали сценарии новых российских лент, а в Молдавии почти ничего не снимали. Только в 2003 году актер снялся в фильме «Чандра» Рафаэля Агаджаняна в роли старого киномеханика, который укрылся от новой исторической реальности в кинобудке.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Михай Волонтир

В старости Михай получал небольшую пенсию и небольшую зарплату от театра. У актера развился сахарный диабет, который дал осложнения на глаза. Волонтир почти перестал видеть. В 2003 году в прессе сообщили о его тяжелой болезни. На лечение уходили большие деньги, так как требовались сложные операции. Жена Волонтира продала почти все самое ценное, но средств не хватало.

Когда о беде узнала Лучко, она создала благотворительный фонд, чтобы собрать нужную сумму для актера. Через некоторое время у Михая случился инсульт, а потом у него диагностировали рак. В 2015 году Волонтир скончался.

Что сказала Проклова об отношениях с Волонтиром

В 2017-м, уже после смерти актера, актриса Елена Проклова дала интервью Борису Корчевникову. Она рассказала, как сделала аборт от Олега Янковского и что несколько месяцев встречалась с Волонтиром. По ее словам, роман с Михаем начался на съемках картины «Будь счастлива, Юлия!», но быстро закончился из-за его супруги.

«Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни. Это достаточно серьезная проблема нашей профессии. Жена Волонтира приехала на съемки, устроила мужу скандал — стены дрожали! После съемок в Кишиневе я уехала в Москву, и наши отношения закончились», — вспоминала Проклова.

Ефросинья Алексеевна не поверила в измену супруга с актрисой. По ее мнению, Елена просто была влюблена в ее мужа, но «ничего серьезного у них не было».

«Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам. Мой муж был красив, нравился женщинам, но он был порядочным человеком, семья для него была главным в жизни. Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни», — сказала актриса «Комсомольской правде».

Оператор картины «Будь счастлива, Юлия!» Валентин Белоногов поддержал в этой ситуации Проклову. Он верит, что между актерами были чувства.

«Поскольку они играли мужа и жену, у них были постельные сцены. Понятно, речь не идет об эротике, фильм-то советский, но им пришлось лежать под одним одеялом, целоваться. Так вжились в роль, что вспыхнула страсть. Как оператор я сразу это заметил. Но Проклова не смогла увести Волонтира из семьи. Через пару месяцев они расстались», — говорил Белоногов.

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