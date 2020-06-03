Режиссёр Ян Гэ снимает веб-сериал «Выйти нельзя остаться» об изоляции

https://static.news.ru/photo/afadbb5c-a59e-11ea-983a-fa163e074e61_660.jpg Ян Гэ Фото: yangge/instagram.com

Актриса театра «Гоголь-центр» Ян Гэ начала работу над сериалом «Выйти нельзя остаться» в качестве режиссёра. Проект расскажет о жизни людей в период изоляции.

Съёмки шоу проходят в Берлине. Ян Гэ и часть съёмочной группы находились в столице Германии, когда начался разгар пандемии коронавируса, но студия приняла решение не откладывать работу, сообщает ТАСС.

Компания Red Carpet Studio, несмотря на сложности режима самоизоляции, продолжает расширять свой портфель международных проектов, организуя съёмки веб-сериалов по всему миру, — говорится в сообщении.

Шоу будет состоять из восьми эпизодов длиной по 16–18 минут. Сейчас уже готовы два эпизода, часть съёмок параллельно проходит в Москве.

Как рассказал генеральный продюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин, работа на площадке организована таким образом, что актёры живут в одном доме, где удалось снять несколько квартир до введения режима изоляции. По сюжету персонажи как раз живут по соседству.

Как писал NEWS.ru, российский продюсер и шоумен Семён Слепаков представит сериал «Окаянные дни», рассказывающий о самоизоляции. Проект выйдет на стриминговом сервисе Premier.