Режиссёр «Цоя» ответил на критику со стороны сына лидера «Кино»

https://static.news.ru/photo/86139ef0-ecf3-11ea-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Учитель Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский режиссёр Алексей Учитель прокомментировал сообщения о том, что сын Виктора Цоя, Александр, направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал не выпускать фильм «Цой».

Учитель заявил, что ситуация у него вызывает «недоумение и удивление». По его словам направлять письмо, в котором стоит не личная подпись, а подпись представителя — «неуважение в президенту», передаёт ТАСС.

Думаю, что Виктору Цою было бы стыдно за такие действия своего сына. В конце концов, есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение. Не будем назначать президента главным цензором страны, — сказал кинематографист.

Режиссёр напомнил, что в его картине излагается вымышленная история, и в ней нет актёра, исполняющего роль музыканта.

Ранее Александр Цой подтвердил информацию о том, что он направил письмо с просьбой не выпускать фильм о его звёздном родителе. Отец лидера группы «Кино», в свою очередь, отметил, что не запрещал Учителю снимать ленту, писал NEWS.ru.