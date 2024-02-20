Пускепалис вновь на экранах: когда премьера сериала «Вернуть любой ценой»

Фото: KION

Сергей Пускепалис в кадре из сериала «Вернуть любой ценой»

В Сети появился трейлер военной мелодрамы «Вернуть любой ценой», одну из главных ролей в которой сыграл актер Сергей Пускепалис, погибший в ДТП в 2022 году. О чем сериал, когда состоится премьера?

О чем сериал «Вернуть любой ценой» с Пускепалисом, когда премьера

Трейлер сериала «Вернуть любой ценой» был опубликован 20 февраля на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION, где состоится премьерный показ ленты. Работа в этой картине — одна из последних ролей Пускепалиса.

Сюжет сериала разворачивается в 1983 году во времена войны в Афганистане. В центре повествования — девушка Дина Каримова, которая не поступает в медицинский институт и решает отправиться на стажировку в военный госпиталь в самом сердце военных действий, чтобы в будущем пройти строгий отбор в вуз.

«По дороге из Кабула в госпиталь Дине приходится вытаскивать раненых с высоты, где идет бой. Капитан Герасимов не дает подбить вертолет, на котором находится Дина с бойцами, и сам получает ранение. Дина ухаживает за раненым Герасимовым, и у них завязываются романтические отношения. Но начальник политотдела Рамзин, отвергнутый девушкой, твердо решает помешать им, выслав офицера домой, а Дину — на передовую», — гласит описание сериала на YouTube-канале KION.

Премьера картины состоится 23 февраля текущего года — в День защитника Отечества. Многосерийный фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: KION Сергей Пускепалис в кадре из сериала «Вернуть любой ценой»

Кто сыграл в сериале «Вернуть любой ценой»

Съемки сериала начались осенью 2014 года в Волгограде под названием «Походно-полевая жена», продолжились в Москве и Казахстане. Другие рабочие названия — «Отпуск в декабре» и «Афган».

Режиссером картины выступил Тимур Алпатов, известный широкому зрителю по проектам «Золотая орда», «Художник», «Годунов» и «Глухарь». Над сценарием ленты работал Андрей Житков.

В сериале снимались: Сергей Пускепалис, Саера Сафари («Мистер Нокаут»), Антон Батырев («Грозный», «Абрек», «Дыхание»), Алексей Кравченко («Иди и смотри», «Лучшие в аду»), Марина Александрова («Домашний арест», «Мосгаз», «Художник»), Агата Муцениеце и другие.

Как погиб Пускепалис, чем он знаменит

Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в ДТП в Ярославской области, когда вез гуманитарную помощь для российских военнослужащих в Донецкую Народную Республику. Бронированный автомобиль Ford Transit, в котором ехал актер, лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Артисту было 56 лет.

Пускепалис, кроме карьеры на ТВ, до конца своей жизни возглавлял Ярославский театр драмы имени Волкова. Кроме того, он занимался политической деятельностью и входил в центральный совет партии «Справедливая Россия». С 2015 года поддерживал ДНР, дружил с бывшим главой республики Александром Захарченко. Актер принципиально отказывался сниматься в кино на Западе из-за того, что ему не нравилось, как изображают русских в зарубежных фильмах.

В декабре 2023 года Пускепалис посмертно получил статуэтку «Орфей» в номинации «Актер детективного сериала» за свою роль в ретро-детективе «Шифр». Действие сериала происходит в 1950-х годах. Он рассказывает о работе бывших шифровальщиц ГРУ в Московском уголовном розыске. Пускепалис играет в нем центральную роль майора МУРа Константина Проскурина. В ноябре 2023 года прошла премьера заключительного, четвертого сезона сериала.

За свою карьеру Пускепалис сыграл множество ролей в кино. Актер снимался в таких проектах, как «Метро», «Битва за Севастополь», «Ледокол», «Елки новые», «Золотая Орда», «Сердце Пармы» и других.

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