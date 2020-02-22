https://static.news.ru/photo/33cca82c-5599-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Постер к фильму «Лёд-2» Фото: kinopoisk.ru

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).

На ней отечественные специалисты показали российские фильмы, сериалы, анимацию и услуги продакшен и постпродакшен. Гости презентации посмотрели фильмы «Лёд-2», «Особо опасен», «Вторжение», «Сталинград», а также картину «Спутник», которая ещё не появилась в российском прокате.

Мероприятие посетили более 80 международных закупщиков и продюсеров. Таким образом, российские создатели контента получили возможность увеличить число контактов за рубежом, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал о том, что фильм «Дау. Наташа» из масштабного проекта российского режиссёра Ильи Хржановского вошёл в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля.