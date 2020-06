Фрост выложил снимки на своём сайте, но позже закрыл страницу. Несмотря на это, снимки были распространены в Сети, сообщает Comicbook.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman 's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv