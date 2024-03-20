«По-моему, ему рановато»: Ирина Безрукова о поступке Кологривого Актриса Безрукова: Кологривому стоило выйти из своей роли в «Слове пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова на премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие» заявила NEWS.ru, что задержанному за дебош в Новосибирске актеру Никите Кологривому не стоило воплощать в жизнь своего героя из сериала «Слово пацана». Она высказала мнение, что Кологривому пока рано считать себя успешным артистом.

По-моему, ему рановато [так себя вести]. Не такой уж у него грандиозный успех. Педагоги учили меня выходить из роли. И если ты играешь такого персонажа, не стоит воплощать это в жизни. Это важно, — сказала Безрукова.

Ранее на Кологривого завели административное дело в Новосибирске из-за дебоша в одном из ресторанов, где актер укусил сотрудницу заведения и кидался на других посетителей. Актера поместили в спецприемник, 21 марта его дело рассмотрит суд.

Пострадавшая от Кологривого хостес заявила, что у нее нет претензий к актеру, но она хочет, чтобы он извинился. Девушка отметила, что звезда «Слова пацана» поначалу был очень мил в общении, но проблемы начались, когда он положил голову ей на колени.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Кологривого с высокой степенью вероятности могут арестовать на срок до 15 суток за мелкое хулиганство. Юрист отметил, что если бы все могло обойтись штрафом, то полицейским не пришлось бы задерживать артиста и направлять материалы его дела в суд.