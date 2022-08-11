«Плохо отношусь к таким переворотам»: режиссёр «Сватов» оценил Кошмал Режиссёр «Сватов» Радзюкевич назвал Кошмал не помнящим родства Иваном

Фото: vk.com/eduard_radzyukevich

Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич

Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич раскритиковал поведение Анны Кошмал, сыгравшей в сериале внучку главных героев. Он считает непорядочным со стороны актрисы оскорбление коллег, которые не поддерживают её позицию, пишет Woman.ru.

Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят, — сказал Радзюкевич.

Только недавно Кошмал публиковала на своей странице снимки с Фёдором Добронравовым и Татьяной Кравченко и писала, как сильно любит «бабушку и дедушку». Но буквально несколько месяцев назад всё изменилось, актриса стала разражаться гневом в адрес сериальных родственников из-за того, что он не поддерживают её порицание спецоперации на Украине.

На эти выходки уже ответила Кравченко, напомнившая, как помогали молодой актрисе коллеги. В частности, как переживали за неё, когда Кошмал заболела, а Добронравов ночью повёз её в скорую. Поведение «внучки» актриса назвала подлым.

Съёмки восьмого сезона «Сватов» стартуют совсем скоро. Но в сериале уже не будет Добронравова, сыгравшего главную роль — Ивана Будько.

Ранее Радзюкевич заявил, что об успехе или неуспехе продолжения сериала пока говорить рано, а сам уход Добронравова стал осознанным выбором.