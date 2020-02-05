Фото: Disney+/facebook.com

Компания Lionsgate опубликовала тизер фильма из новой главы кинофрашизы «Пила», в которой актёр и комик Крис Рок сыграл главного персонажа и выступил в качестве исполнительного продюсера.

Рок сыграл детектива полиции Нью-Йорка Изекиля «Зика» Бэнкса, который расследует серию жестоких и загадочных убийств. Ролик с тизером фильма опубликован на YouTube. Невольно столкнувшийся с неразрешимой загадкой, Зик оказывается затянут...