Стриминговый сервис Disney+ достиг отметки в 28,6 млн подписчиков.
Глава компании Disney Боб Айгер заявил, что такой результат превысил отметку в 25 млн, которую прогнозировали эксперты Wall Street,
Благодаря нашей невероятной коллекции брендов, выдающемуся контенту от авторов и новейшим технологиям, мы верим, что наши ориентированные на потребителя сервисы, к которым относятся Disney+, ESPN+ и Hulu, позволят нам уверенно расти и в ногу со временем, — сказал Айгер.
Как писал NEWS.ru, сервис Disney+ привлёк 10 млн подписчиков за первые сутки работы. После появления этой информации акции компании выросли на 8%, а акции Netflix упали на 3%.
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