Звезда «Ворониных» о смерти Клюева: «Зрители передавали привет и плакали»

Звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова рассказала, что была рада работать в одном проекте с Борисом Клюевым. По её словам, она до сих пор не может поверить в то, что артиста больше нет в живых.
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Уже 40 дней, а кажется, что только вчера мне позвонили и сказали, что вас больше нет. Физически нет, а в душе, в мыслях, в воспоминаниях вы будете со мной всегда. И не только со мной, с миллионами ваших поклонников. Не было ни дня, чтоб я о вас не думала, даже сейчас, на гастролях зрители передавали привет вам, осекались и... плакали, — написала Волкова.
Борис Клюев был ведущим актёром Малого театра, преподавал на двух курсах ВТУ имени Щепкина, являлся заведующим кафедрой мастерства актёра и членом правления Гильдии актёров кино России.
Российским зрителям Клюев наиболее
Актёр длительное время боролся с раком лёгких. Медики диагностировали болезнь у Клюева в 2018 году. Он умер 1 сентября в возрасте 76 лет и похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Предполагалось, что у сериала «Воронины» могут появиться ещё два сезона. Однако в связи со смертью Клюева работу над подготовкой к съёмкам продолжения прекратили, писал NEWS.ru.
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