Звезда «Ворониных» о смерти Клюева: «Зрители передавали привет и плакали»

https://static.news.ru/photo/970c64e8-0b1c-11eb-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volkovihome

Звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова рассказала, что была рада работать в одном проекте с Борисом Клюевым. По её словам, она до сих пор не может поверить в то, что артиста больше нет в живых.

В Instagram она обнародовала любимые фрагменты ситкома, главным из которых стал тот, где отец её экранного мужа Николай Петрович признаётся, что мечтал о дочери. Актриса отметила, что была счастлива 11 лет называться его «дочерью», отметив, что Клюев и впрямь был для неё как отец.

Уже 40 дней, а кажется, что только вчера мне позвонили и сказали, что вас больше нет. Физически нет, а в душе, в мыслях, в воспоминаниях вы будете со мной всегда. И не только со мной, с миллионами ваших поклонников. Не было ни дня, чтоб я о вас не думала, даже сейчас, на гастролях зрители передавали привет вам, осекались и... плакали, — написала Волкова.

Борис Клюев был ведущим актёром Малого театра, преподавал на двух курсах ВТУ имени Щепкина, являлся заведующим кафедрой мастерства актёра и членом правления Гильдии актёров кино России.

Российским зрителям Клюев наиболее известен по роли графа Рошфора в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также по участию в сериале «Воронины».

Актёр длительное время боролся с раком лёгких. Медики диагностировали болезнь у Клюева в 2018 году. Он умер 1 сентября в возрасте 76 лет и похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Предполагалось, что у сериала «Воронины» могут появиться ещё два сезона. Однако в связи со смертью Клюева работу над подготовкой к съёмкам продолжения прекратили, писал NEWS.ru.