Фильм «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги, рассказывающий о Джеймсе Бонде, станет самым длинным в истории кинофраншизы.
Хронометраж новой картины составил 163 минуты (2 часа 43 минуты),
«Не время умирать» расскажет о событиях, происходящих спустя пять лет после описанного в прошлой картине.
Как писал NEWS.ru, компания Universal опубликовала видео о съёмках фильма «Не время умирать». В нём американский режиссёр Кэри Фукунага рассказывает о том, как проходила работа над 25-й картиной о Джеймсе Бонде.
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