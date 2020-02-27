https://static.news.ru/photo/9c2b6da8-596e-11ea-a46d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: Universal Pictures

Фильм «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги, рассказывающий о Джеймсе Бонде, станет самым длинным в истории кинофраншизы.

Хронометраж новой картины составил 163 минуты (2 часа 43 минуты), отмечает NME. Прошлый рекорд принадлежит фильму «007: Спектр», продолжительность которого — 148 минут (2 часа 18 минут).

«Не время умирать» расскажет о событиях, происходящих спустя пять лет после описанного в прошлой картине.

Как писал NEWS.ru, компания Universal опубликовала видео о съёмках фильма «Не время умирать». В нём американский режиссёр Кэри Фукунага рассказывает о том, как проходила работа над 25-й картиной о Джеймсе Бонде.