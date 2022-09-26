Названа дата премьеры исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева» Премьера исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева» состоится 28 сентября

Фото: Дирекция кино

Сериал «Союз Спасения. Время гнева»

Цифровая премьера исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева» состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, затем многосерийный фильм появится в эфире Первого канала. Проект является приквелом и одновременно сиквелом фильма «Союз Спасения», снятого режиссером Андреем Кравчуком в 2018 году. Роли в сериале исполнили актеры Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, а также Сергей Безруков и другие.

В фильм «Союз Спасения» мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз Спасения. Время гнева». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает все, связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел «Союза Спасения», а объем нового материала делает «Союз» чем-то вроде тизера сериала, — рассказал продюсер проекта и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Фото: Дирекция кино Сериал «Союз Спасения. Время гнева»

В проекте использовалась компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадров, где Санкт-Петербург времен декабристов восстановлен в соответствии с сохранившимися документами эпохи.

В онлайн-кинотеатре KION ранее состоялась премьера трейлера документального фильма «Город музыки» от режиссера Петра Келептришвили, уже известного по документальному фильму «Пространство музыки». Специальный показ ленты прошел 24 сентября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Продюсерами фильма выступили Игорь Мишин, Ангелина Ашман и Максим Филатов.