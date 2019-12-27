https://static.news.ru/photo/e1b6fb82-2933-11ea-9662-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Данбар Фото: anddunbar/instagram.com

Неожиданно умер в канун Рождества актёр сериала «Игра престолов» Эндрю Данбар, которому исполнился 31 год. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Актёр «Игра престолов» Эндрю Данбар умер в своём доме в Белфасте в канун Рождества. Эндрю, был дублёром персонажа Теона Грейджоя, которого сыграл Алфи Аллен. Актёру был 31 год. Помимо актёрской карьеры, он работал диджеем, — сообщило издание.

Актёр также исполнил эпизодическую роль в сериале. Кроме того, Эндрю играл в сериалах «Девчонки из Дерри» и «По долгу службы».

Он был настоящим человеком, талантливым, добрым и порядочным человеком, и у него было полное и доброе сердце. Его диджейские сеты были потрясающими, однажды он сделал один сет для «Игры престолов», — поделился его друг, актёр Энди Макклей.

Он также добавил, что Эндрю имел все шансы стать профессиональным актёром, но его больше привлекало искусство и музыка.

Andrew Dunbar, a great man and loyal Stark bannerman, passed away today. He, along with Andy the Extra, was what made working on Game of Thrones great. #GoT #GameofThrones https://t.co/kjwMS9mB4u pic.twitter.com/EghBE2CbJi — Free Folk Bot (@freefolkbot) December 25, 2019

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