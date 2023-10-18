Нагиев вернется на ТВ: фото со съемок сериала «Кто быстрее?» Кого сыграет Нагиев в новом сериале СТС

Фото: Пресс-служба СТС

Кадр из сериала «Кто быстрее?»

Канал СТС снимает сериал «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым. По сюжету герои отправляются на юг, чтобы найти бриллианты стоимостью в один миллиард рублей.

В восьмисерийной приключенческой комедии задействованы Дмитрий Нагиев, Ольга Медынич, Анна Банщикова и другие. Бывший заключенный Кекчуп (Дмитрий Нагиев) после аварии забывает, где спрятал бриллианты, и отправляется на их поиски. В погоню за «камешками» отправляются и девять незнакомцев, которым Кекчуп разболтал о сокровищах, теряя сознание.

Для съемок сериала был выбран Петербург, где команда прошла проверку суровой питерской погодой.

В качестве режиссеров проекта выступили Иван и Анастасия Снежкины. Иван — сын бывшего председателя Союза кинематографистов Петербурга Сергея Снежкина, который снимал сериал «Убойная сила» и фильм «Похороните меня за плинтусом», выпускник ВГИКА. В 2017 году Снежкин-младший получил специальный приз за дебют за криминальную комедию «Печень» на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.

«Сюжет поиска сокровищ интересен зрителям еще со времён „12 стульев“, — считают режиссеры Иван и Анастасия Снежкины. — Наш сериал исследует всевозможные грани человеческой алчности. Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе. Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы. Потому и действие сериала происходит во всех стихиях: земной, водной и воздушной. А также с использованием всевозможных средств передвижения: от лошадей до целого самолета».

В проекте много трюков, например прыжок с моста Новой Ладоги, падение машины с обрыва, дрифт на контейнерной площадке, погоня на мотоциклах и катерах, таран машины поездом.

Кадры из приключенческой комедии «Кто быстрее?» смотрите в галерее NEWS.ru.