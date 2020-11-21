Мультсериал «Маша и Медведь» номинировали на международную премию

https://static.news.ru/photo/43cbb100-2d70-11eb-af53-fa163e074e61_660.jpg Фото: MashaandtheBearRus/facebook.com

Российский мультсериал «Маша и Медведь» номинирован на Global TV Demand Awards — международную телепремию, присуждаемую в области самого востребованного в мире сериального контента.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Animaccord. Номинанты были анонсированы американской аналитической компанией Parrot analytics. Лауреатов объявят в январе 2021 года, передаёт РИА Новости.

«Маша и Медведь» стал единственным российским анимационным проектом, представленным на премии. Мультсериал номинирован в категории «Самый востребованный детский сериал». В пятерку финалистов также вошли «Щенячий патруль», «Свинка Пеппа», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Звездные войны: Войны клонов». Список финалистов был сформирован на основе данных глобального спроса на сериалы в период с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что студия «Союзмультфильм» приступила к поискам актёра, который озвучит нового персонажа из перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» — Котёнка. При этом стать им может любой желающий. Главное условие: обладатель голоса должен быть старше шести лет.