Мисс Литтл: какой запомнилась россиянам актриса Александра Яковлева

1 апреля не стало одной из самых ярких звёзд отечественного кинематографа. На 65-м году жизни умерла актриса Александра Яковлева. На протяжении последних лет она боролась с онкологическим заболеванием, и её поклонники до последнего верили в лучшее.
Яковлева дебютировала в фильме «Экипаж» Александра Митты. Роль стюардессы Тамары принесла ей всесоюзную известность. После такого успеха Яковлева стала получать многочисленные предложения о съёмках.
В конце 1982-го на большие экраны выходит фильм «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких. Александра Яковлева играет в фильме Алёну Санину. Перевоплотившись сначала в Алёнушку, а потом в Алёну Игоревну, артистка продемонстрировала все грани своего таланта.
И в 1987 году Яковлева сыграла, пожалуй, самую известную свою роль в культовой советской комедии «Человек с бульвара Капуцинов». Она предстала в образе романтичной и нежной Дианы Литтл, которая на Диком Западе, сама того не желая, помогла продвинуть синематограф.
В девяностые годы актриса оставила актёрское поприще и посвятила себя общественной деятельности.
Актриса Александра Яковлева в фильме «Экипаж», 1979 год
РИА Новости
Актриса Александра Яковлева прыгает с парашютом в фильме «Парашютисты», 1985 год
В. Сорокин/РИА Новости
Евгений Леонов и Александра Яковлева в фильме «Слёзы капали», 1982 год
РИА Новости
Александра Яковлева
kinopoisk.ru
Александр Абдулов и Александра Яковлева в фильме «Чародеи», 1982 год
kinopoisk.ru
Александра Яковлева
kinopoisk.ru
Александра Яковлева и Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», 1987 год
Global Look Press
Александра Яковлева
kinopoisk.ru
Александра Яковлева
kinopoisk.ru
Александра Яковлева
kinopoisk.ru
Актриса Александра Яковлева на церемонии открытия 39-го ММКФ, 2017 год
Екатерина Чеснокова/РИА Новости