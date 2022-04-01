Мисс Литтл: какой запомнилась россиянам актриса Александра Яковлева

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1 апреля не стало одной из самых ярких звёзд отечественного кинематографа. На 65-м году жизни умерла актриса Александра Яковлева. На протяжении последних лет она боролась с онкологическим заболеванием, и её поклонники до последнего верили в лучшее.

Яковлева дебютировала в фильме «Экипаж» Александра Митты. Роль стюардессы Тамары принесла ей всесоюзную известность. После такого успеха Яковлева стала получать многочисленные предложения о съёмках.

В конце 1982-го на большие экраны выходит фильм «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких. Александра Яковлева играет в фильме Алёну Санину. Перевоплотившись сначала в Алёнушку, а потом в Алёну Игоревну, артистка продемонстрировала все грани своего таланта.

И в 1987 году Яковлева сыграла, пожалуй, самую известную свою роль в культовой советской комедии «Человек с бульвара Капуцинов». Она предстала в образе романтичной и нежной Дианы Литтл, которая на Диком Западе, сама того не желая, помогла продвинуть синематограф.

В девяностые годы актриса оставила актёрское поприще и посвятила себя общественной деятельности.