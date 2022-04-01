18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мисс Литтл: какой запомнилась россиянам актриса Александра Яковлева
Кино

Мисс Литтл: какой запомнилась россиянам актриса Александра Яковлева

09:10, 02 апреля 2022
Фото: Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

1 апреля не стало одной из самых ярких звёзд отечественного кинематографа. На 65-м году жизни умерла актриса Александра Яковлева. На протяжении последних лет она боролась с онкологическим заболеванием, и её поклонники до последнего верили в лучшее.

Яковлева дебютировала в фильме «Экипаж» Александра Митты. Роль стюардессы Тамары принесла ей всесоюзную известность. После такого успеха Яковлева стала получать многочисленные предложения о съёмках.

В конце 1982-го на большие экраны выходит фильм «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких. Александра Яковлева играет в фильме Алёну Санину. Перевоплотившись сначала в Алёнушку, а потом в Алёну Игоревну, артистка продемонстрировала все грани своего таланта.

И в 1987 году Яковлева сыграла, пожалуй, самую известную свою роль в культовой советской комедии «Человек с бульвара Капуцинов». Она предстала в образе романтичной и нежной Дианы Литтл, которая на Диком Западе, сама того не желая, помогла продвинуть синематограф.

В девяностые годы актриса оставила актёрское поприще и посвятила себя общественной деятельности. 

Актриса Александра Яковлева в фильме «Экипаж», 1979 год

РИА Новости

Актриса Александра Яковлева прыгает с парашютом в фильме «Парашютисты», 1985 год

В. Сорокин/РИА Новости

Евгений Леонов и Александра Яковлева в фильме «Слёзы капали», 1982 год

РИА Новости

Александра Яковлева

kinopoisk.ru

Александр Абдулов и Александра Яковлева в фильме «Чародеи», 1982 год

kinopoisk.ru

Александра Яковлева

kinopoisk.ru

Александра Яковлева и Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», 1987 год

Global Look Press

Александра Яковлева

kinopoisk.ru

Александра Яковлева

kinopoisk.ru

Александра Яковлева

kinopoisk.ru

Актриса Александра Яковлева на церемонии открытия 39-го ММКФ, 2017 год

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео