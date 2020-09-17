«Мандалорец» и «Хранители» получили девять статуэток «Эмми»

https://static.news.ru/photo/2dcf2954-f8d7-11ea-893f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Сериалы «Мандалорец» и «Хранители» получили наибольшее число статуэток «Эмми» в номинациях за технические достижения.

Два сериала собрали в совокупности девять наград, пишет РБК.

Космовестерн «Мандалорец» был награждён за работу художника и монтаж звука в первых двух эпизодах, серия «Ребёнок» принесла проекту Disney+ статуэтку за лучшие спецэффекты. Также работавший над «Мандалорцем» австралийский кинооператор Грег Фрейзер стал лауреатом премии за лучшую операторскую работу.

Сериал «Хранители» от HBO был отмечен за сведение звука, костюмы и монтаж, также за операторскую работу статуэтку получил оператор проекта Грегори Миддлтон.

Проект «Мандалорец» рассказывает историю охотника за головами из вселенной «Звёздных войн», его автором является Джон Фавро. Сериал «Хранители» снят Деймоном Линделофом по графическому роману Алана Мура и Дэвида Гиббонса.

Отмечается, что в 2020 году церемония вручения «Эмми» пройдёт в несколько этапов, разделённых по дням. Главная часть церемонии, на которой будут вручать награды лучшим актёрам и режиссёрам, состоится 20 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что число номинантов на «Эмми» в категориях драмы и комедии было увеличено до восьми.