Любовь к Пугачевой и Ахеджаковой, поддержка СВО: где сейчас Наталья Варлей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Варлей

Звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей недавно ответила на заявление композитора Юлии Лебедевой, которая обвинила актрису в невыплате гонорара и пригрозила ей судом. Что известно о текущей жизни Варлей, поддерживает ли она СВО, как отреагировала на покинувших Россию артистов?

Что сказала Варлей в ответ на обвинения Лебедевой

В начале февраля стало известно, что на Варлей могут подать в суд за невыплату гонорара в размере 200 тыс. рублей. Композитор из Казахстана Юлия Лебедева заявила, что артистка взяла у нее две песни для исполнения на юбилейном вечере, но деньги не заплатила. В качестве компенсации морального ущерба Лебедева хотела бы получить примерно $150 тыс. По словам композитора, звезда советского кино «унизила» ее, назвав «непорядочной».

«Обвинила меня в том, что она затратила большие деньги на студию. Я говорю: „Вы еще обвините меня в этом или в том, что вы нижнее белье себе купили или платье на выступление“. Что за бред вообще?» — сказала Лебедева.

При этом сообщалось, что юбилейный концерт Варлей не состоялся — она заболела и отменила мероприятие. В беседе с NEWS.ru актриса ответила на обвинения Лебедовой нецензурной лексикой.

Что говорила Варлей об СВО

В октябре 2023 года Варлей в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» назвала специальную военную операцию «восстановлением справедливости». По ее словам, СВО даст ответ на вопрос о будущем России.

«Конечно, всем бы нам хотелось жить в мире, дружбе и любви. Конечно. Но так стали развиваться события, что даже те, кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают. Потому что это действительно восстановление справедливости, это вопрос, быть нашей стране или не быть. Это защита нашей веры», — сказала она.

Ранее в ходе патриотического кинофестиваля «Волгоградский факел» Варлей, говоря об СВО, выразила уверенность в «победе добра над злом и разума — над безумием».

Что говорила Варлей об Ахеджаковой, Пугачевой и уехавших артистах

В беседе с Манучаровым Варлей призналась, что ее потрясли слова коллеги Лии Ахеджаковой, что «надо добить гадину!», сказанные во время расстрела Верховного совета в 1993 году. Как подчеркнула Варлей, Ахеджакова до этого момента была ее любимой актрисой.

«Сейчас мы начинаем говорить, мол, ах, как ведет себя Ахеджакова! А в прошлом она произнесла свою коронную фразу: „Надо добить гадину!“ Когда стреляли по Верховному совету, она и сказала: „Добейте гадину“. В 1993 году я дала большое интервью газете, где я сказала, что меня потрясла до того момента любимая актриса Лия Ахеджакова, которая кричала, призывая добить законно избранный парламент из танков. Когда Лие рассказали, что я в интервью произнесла эту фразу, она со свойственной ей „добротой“ сказала: „А кто такая Варлей?“» — вспомнила Варлей.

Также она рассказала, что Алла Пугачева была одной из ее любимых певиц в период юности. Однако высказывание исполнительницы о «рабах и холопах» огорчило звезду «Вия», как и поведение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Не хочу мусолить фамилии, это дополнительная им реклама. Ну уехали ребята и уехали, все! Алла Борисовна — замечательная певица. Одна из любимых в пору моей юности. У нее были потрясающие песни. Но это уже совершенно другая история. Я даже была дружна с Андрюшей Макаревичем, который был милым славным мальчиком. Я была на его передаче „Смак“, мы готовили капустный пирог. Сейчас для меня это другой человек. Все настолько неоднозначно», — добавила актриса.

Как сейчас живет Варлей

Артистка ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад она продала трехкомнатную квартиру в Москве и переехала в домик в Подмосковье. Он располагается в садовом товариществе, сообщает KP.RU.

Варлей попробовала себя и на писательском поприще. Несколько лет назад актриса выпустила автобиографию, в которой рассказала о карьере и своих мужчинах. С родными 76-летняя знаменитость видится редко — они приезжают к ней по праздникам. Остальное время актриса проводит в компании своих питомцев — у нее около 20 кошек.

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