Куценко, Чадов, Робак: фото премьеры мужского кино «Однажды в пустыне»

В Москве прошла светская премьера боевика «Однажды в пустыне» о войне в Сирии, главные роли в мужском кино исполнили Александр Робак, Павел Чинарёв, Игорь Гордин. В российском прокате фильм появится 17 февраля.
По словам создателей ленты, «это фильм о сапёрах отряда разминирования, готовивших Пальмиру к проведению концерта (дирижировал Валерий Гергиев. — NEWS.ru), который войдет в историю как символ победы над терроризмом». Задача героев ленты — спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации.
Фильм «Однажды в пустыне» снимали в Крыму, где авторы нашли большую часть необходимых локаций. Продюсером ленты стал Алексей Учитель, режиссёром выступил создатель картин «Союз спасения», «Адмиралъ» и «Викинг» Андрей Кравчук.
Фото Александра Робака, Павла Чинарёва, Алексея Чадова, Гоши Куценко, Леонида Ярмольника и других звёздных гостей премьеры «Однажды в пустыне» — в галерее NEWS.ru.
Леонид Ярмольник
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Чадов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры и члены съемочной группы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гоша Куценко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Робак (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич
Сергей Булкин/NEWS.ru
Виталия Корниенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Павел Чинарёв
Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Жижикин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Метёлкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Закария Аль-Язиди
Сергей Булкин/NEWS.ru
Олег Гаас
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Бородинов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Нестерова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр Алексей Учитель с детьми
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Ковальчук
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ксения Белая
Сергей Булкин/NEWS.ru