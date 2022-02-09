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Куценко, Чадов, Робак: фото премьеры мужского кино «Однажды в пустыне»
Кино

Куценко, Чадов, Робак: фото премьеры мужского кино «Однажды в пустыне»

10:35, 09 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве прошла светская премьера боевика «Однажды в пустыне» о войне в Сирии, главные роли в мужском кино исполнили Александр Робак, Павел Чинарёв, Игорь Гордин. В российском прокате фильм появится 17 февраля.

По словам создателей ленты, «это фильм о сапёрах отряда разминирования, готовивших Пальмиру к проведению концерта (дирижировал Валерий Гергиев. — NEWS.ru), который войдет в историю как символ победы над терроризмом». Задача героев ленты — спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации.

Фильм «Однажды в пустыне» снимали в Крыму, где авторы нашли большую часть необходимых локаций. Продюсером ленты стал Алексей Учитель, режиссёром выступил создатель картин «Союз спасения», «Адмиралъ» и «Викинг» Андрей Кравчук.

Фото Александра Робака, Павла Чинарёва, Алексея Чадова, Гоши Куценко, Леонида Ярмольника и других звёздных гостей премьеры «Однажды в пустыне» — в галерее NEWS.ru.

Леонид Ярмольник

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Чадов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры и члены съемочной группы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гоша Куценко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Робак (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич

Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталия Корниенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Чинарёв

Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Жижикин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Метёлкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Закария Аль-Язиди

Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Гаас

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бородинов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Нестерова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Алексей Учитель с детьми

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Ковальчук

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ксения Белая

Сергей Булкин/NEWS.ru

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