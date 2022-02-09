Куценко, Чадов, Робак: фото премьеры мужского кино «Однажды в пустыне»

В Москве прошла светская премьера боевика «Однажды в пустыне» о войне в Сирии, главные роли в мужском кино исполнили Александр Робак, Павел Чинарёв, Игорь Гордин. В российском прокате фильм появится 17 февраля.

По словам создателей ленты, «это фильм о сапёрах отряда разминирования, готовивших Пальмиру к проведению концерта (дирижировал Валерий Гергиев. — NEWS.ru), который войдет в историю как символ победы над терроризмом». Задача героев ленты — спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации.

Фильм «Однажды в пустыне» снимали в Крыму, где авторы нашли большую часть необходимых локаций. Продюсером ленты стал Алексей Учитель, режиссёром выступил создатель картин «Союз спасения», «Адмиралъ» и «Викинг» Андрей Кравчук.

Фото Александра Робака, Павла Чинарёва, Алексея Чадова, Гоши Куценко, Леонида Ярмольника и других звёздных гостей премьеры «Однажды в пустыне» — в галерее NEWS.ru.