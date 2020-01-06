https://static.news.ru/photo/f266a900-3144-11ea-a522-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2» Фото: LEGIO FELIX

Российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2» режиссёра Ильи Куликова собрала более одного миллиарда рублей в отечественном прокате. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Таким образом, картина стала 14-м российским фильмом, которому удалось преодолеть отметку в один миллиард в нашей стране.

Кроме того, «Полицейский с Рублёвки» стал первой кинофраншизой, два фильма которой стали «миллиардниками» в России. Первая картина о приключениях силовиков из Барвихи вышел на экраны в 2018 году и стал самым кассовым за всю историю российского кино.

Как ранее писал NEWS.ru, проект «Кино Mail.ru» назвал самого популярного российского актёра 2019 года. Наиболее востребованным у зрителей артистом стал Александр Петров.