Российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2» режиссёра Ильи Куликова собрала более одного миллиарда рублей в отечественном прокате. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Таким образом, картина стала 14-м российским фильмом, которому удалось преодолеть отметку в один миллиард в нашей стране.
Кроме того, «Полицейский с Рублёвки» стал первой кинофраншизой, два фильма которой стали «миллиардниками» в России. Первая картина о приключениях силовиков из Барвихи вышел на экраны в 2018 году и стал самым кассовым за всю историю российского кино.
Как ранее писал NEWS.ru, проект «Кино Mail.ru» назвал самого популярного российского актёра 2019 года. Наиболее востребованным у зрителей артистом стал Александр Петров.
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