https://static.news.ru/photo/233c54a0-2ec8-11ea-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Холоп» Фото: Централ Партнершип

Российский фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко собрал с момента выхода в российский прокат более одного миллиарда рублей.

Картина вышла на экраны 26 декабря, уже в день премьеры она заработала более 46 млн рублей, а первый уик-энд принёс 303 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Фонд кино.

В центре сюжета оказывается молодой мажор по имени Григорий, которого отец пытается поставить на правильный путь и решает «отправить» в прошлое. В фильме снялись Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Милош Бикович и другие.

Ранее кинокритики назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года. Первым в списке стало полотно «Подлинная история банды Келли» австралийца Джастина Курзеля. Вторая строчка у «Истории Дэвида Копперфилда» режиссёра Армандо Ианнуччи, на третьем месте проект Ли Уоннелла «Человек-невидимка».