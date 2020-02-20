Российский режиссёр Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле». Книга рассказывает о немецком враче, который проводил эксперименты над пленниками Освенцима.
Серебренников и Гез написали адаптированный сценарий совместно,
Рассказать историю Менгеле с его точки зрения — сложная задача, но Кириллу удалось найти правильный подход, — заявил продюсер киноленты Шарль Жилибер.
Когда фильм выйдет в прокат и какие актёры примут в нём участие, пока не сообщается.
Как писал NEWS.ru, Кирилл Серебренников завершил с командой съёмки фильма «Петровы в гриппе». Работа над картиной велась в Москве и Екатеринбурге.
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