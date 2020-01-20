Российский режиссёр Кирилл Серебренников завершил с командой съёмки фильма «Петровы в гриппе».
Об окончании процесса
Они проходили в Москве и Екатеринбурге. В настоящее время начались монтаж и работа со звуком, — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, Hype Film обнародовала список актёров картины. Среди них такие артисты, как Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-мл., украинский певец Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семён Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда и Владислав Семилетков.
В центре сюжета фильма, снятого по одноимённому роману писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова, семья Петровых. Глава семьи — автослесарь, его жена библиотекарь. Пара воспитывает сына. Размеренная жизнь семьи меняется, когда все они заболевают гриппом.
Как писал NEWS.ru, фильм, совместным производством которого занимались профессионалы из России, Франции, Германии и Швейцарии, выйдет в прокат, предположительно, в 2020 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен