https://static.news.ru/photo/f144b2ee-3b65-11ea-a9a8-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр Кирилл Серебренников завершил с командой съёмки фильма «Петровы в гриппе».

Об окончании процесса сообщила пресс-служба кинокомпании Hype Film в беседе с ТАСС.

Они проходили в Москве и Екатеринбурге. В настоящее время начались монтаж и работа со звуком, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, Hype Film обнародовала список актёров картины. Среди них такие артисты, как Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-мл., украинский певец Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семён Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда и Владислав Семилетков.

В центре сюжета фильма, снятого по одноимённому роману писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова, семья Петровых. Глава семьи — автослесарь, его жена библиотекарь. Пара воспитывает сына. Размеренная жизнь семьи меняется, когда все они заболевают гриппом.

Как писал NEWS.ru, фильм, совместным производством которого занимались профессионалы из России, Франции, Германии и Швейцарии, выйдет в прокат, предположительно, в 2020 году.