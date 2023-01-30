Фильмы Леонида Гайдая вошли в золотой фонд отечественного кино, люди в тысячный раз смотрят их и продолжают смеяться, рассказал NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Правда, сообщил он, немногие представляют, через какие препоны прошел режиссер, чтобы выпустить картины. Поэтому, подчеркнул эксперт, отношение к классическим лентам мастера двоякое. Он заметил, что Гайдая заставляли переделывать и переозвучивать фильмы, а зрители порой сами додумывали некую «фигу в кармане», которую автор, быть может, и не закладывал. А многим артистам, рассказал Шнейдеров, съемки у Гайдая сослужили дурную службу.
Советские чиновники вообще считали комедию низким жанром и относились к ней спокойно. У Гайдая же отношение было другое. Он жестко оценивал сценарии, жестко говорил с чиновниками и требовательно оценивал актерские работы, тщательно выбирая артистов. Он считал, что комедию снимать тяжело. Гайдай виртуозно владел эзоповым языком, поэтому зритель не всегда мог понять, что имел в виду режиссер. Хотя мне кажется, что порой мы сами выдумывали эту «фигу в кармане», которой возможно и не было, — сказал кинокритик.
Также Шнейдеров заметил, что фильмы Гайдая сослужили плохую службу многим актерам, снимавшимся в них. Так, к примеру, Александра Демьяненко многие так и не смогли воспринять вне амплуа знаменитого Шурика.
Юрий Никулин смог выбраться из образа одного из троицы «Трус, Балбес и Бывалый». А вот Георгий Вицин и Евгений Моргунов сделать этого не сумели. Хотя стоит напомнить, что эта тройка существовала всего в паре фильмов Гайдая. А Демьяненко даже в «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл того же Шурика. Даже имя персонажа переходило из картины в картину, — добавил Шнейдеров.
30 января исполнилось 100 лет со дня рождения режиссера. Кадры из самых любимых россиянами фильмов Леонида Гайдая — в галерее NEWS.ru.