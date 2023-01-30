Максим Землянский

Кинокритик рассказал, как работа с Гайдаем шла артистам во вред Кинокритик Шнейдеров: многие актеры Гайдая так и не смогли выбраться из образа

30 января 2023 в 18:51 Автор: Максим Землянский

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»