Кинокритик Корецкий назвал условие успеха сиквела «Джокера» Кинокритик Корецкий заявил, что сиквел «Джокера» может повторить успех первой части

Фото: Warner Bros

Вторая часть кинофильма «Джокер» (2019) режиссера Тодда Филлипса повторит успех первого, если станет также мастерски точным комментарием к текущим событиям в мире, попадет в дух времени, таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий. Он подчеркнул, что есть достаточно примеров того, как сиквелы оказались удачнее оригинала.

По мнению киноэксперта, в случае с «Крестным отцом» вторая часть оказалась удачнее первой, поскольку создатели фильма сделали ее более драматичной, чем оригинал, актуальнее, и в ней глубже рассматривались вопросы основы человеческой жизни, выбора, а также добра и зла.

Мы не можем сказать, что будет в 2024-м в мире. Если он попадет в нерв, то успех повторится. Много случаев, когда сиквел удачнее оригинала. Например, «Крестный отец 2», — сказал Корецкий.

Говоря об успехе и актуальности первой части фильма, которая «попала в дух времени», кинокритик указал, что выход сиквела «Джокера» намечен на осень 2024 года и, ввиду того, что все быстро меняется, неизвестно, что будет тогда и о чем кинокартина расскажет зрителю.

Второй «Джокер» повторит успех первого, если станет таким же мастерски точным комментарием к текущим событиям в мире, попадет в дух времени, — считает эксперт.

Корецкий также рассказал о успехе главного персонажа кинокартины — Артура Флека (он же Джокер), которого сыграл Хоакин Феникс. По его словам, фильм «выстрелил», поскольку четко попал в социально-политическую повестку, очень сильно «резонировал с настроениями», которые царили в мире в 2019 году.

Джокер стал персонажем, которого можно встретить в толпе, его (фильм «Джокер» — NEWS.ru) сделали амбивалентным политическим высказываниям, такой материал в виде голливудского фильма всегда будет пользоваться успехом, считает критик. Кроме того, сама картина, по словам киноэксперта, не дает зрителю никаких ответов, а наоборот, задает вопросы, которые всегда объединяют.

Корецкий сравнил Джокера с Данилой Багровым, героем фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат», поскольку они оба, как считает кинокритик, задумывались, как антигерои, но зритель смог увидеть в них героя, антигероя и жертву.

Да. Как Данила Багров. Вероятно, Балабанов его задумывал как антигероя. Но для многих он стал героем, так как попал в определенный типаж, его поступки расценивались определенным образом. У него же есть и недостатки. Также и Джокер, — подытожил Корецкий.

Ранее издание Hollywood Reporter сообщило, что Warner Bros. выпустит в прокат продолжение психологического триллера «Джокер» 4 октября 2024 года. Фильм будет называться «Джокер. Folie à Deux» («Безумие на двоих»).