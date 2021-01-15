Кейт Уинслет рассказала о травле из-за роли в «Титанике»

Британская актриса Кейт Уинслет призналась, что излишнее внимание прессы к ней после главной роли в «Титанике» Джеймса Кэмерона фактически переросло в травлю.
В интервью блогеру Марку Марону 45-летняя актриса
Британская пресса была ко мне не очень добра. Меня много критиковали. Честно говоря, я чувствовала себя затравленной. <...> Тогда я поняла: если так выглядят слава и известность, то я определённо не была готова к этому, — поделилась Уинслет.
Актриса добавила, что после «Титаника» она решила больше не сниматься в блокбастерах, сосредоточившись на работе в независимом кино. Она отметила, что её карьере это только пошло на пользу, так как она «научилась играть» в таких картинах.
«Титаник» вышел на экраны в 1997 году. Картина поставила рекорд по кассовым сборам, державшийся до выхода другого фильма Кэмерона — «Аватара». «Титаник» получил 11 премий «Оскар», однако среди этих наград не было ни одной за актёрскую игру.
Ранее Уинслет заявила, что жалеет о работе с режиссёрами Вуди Алленом и Романом Полански. Актриса отметила, что не понимает, почему согласилась работать с режиссёрами, которых обвиняют в сексуальных преступлениях, передавал NEWS.ru.