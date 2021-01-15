Кейт Уинслет рассказала о травле из-за роли в «Титанике»

https://static.news.ru/photo/ff4a3010-5759-11eb-a013-fa163e074e61_660.jpg Кейт Уинслет Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez/Global Look Press

Британская актриса Кейт Уинслет призналась, что излишнее внимание прессы к ней после главной роли в «Титанике» Джеймса Кэмерона фактически переросло в травлю.

В интервью блогеру Марку Марону 45-летняя актриса рассказала , что у её дома в тот период круглосуточно дежурили машины с фотографами. По её словам, куда бы она не направилась, её выслеживали папарацци. Также она посетовала на негатив со стороны журналистов.

Британская пресса была ко мне не очень добра. Меня много критиковали. Честно говоря, я чувствовала себя затравленной. <...> Тогда я поняла: если так выглядят слава и известность, то я определённо не была готова к этому, — поделилась Уинслет.

Актриса добавила, что после «Титаника» она решила больше не сниматься в блокбастерах, сосредоточившись на работе в независимом кино. Она отметила, что её карьере это только пошло на пользу, так как она «научилась играть» в таких картинах.

«Титаник» вышел на экраны в 1997 году. Картина поставила рекорд по кассовым сборам, державшийся до выхода другого фильма Кэмерона — «Аватара». «Титаник» получил 11 премий «Оскар», однако среди этих наград не было ни одной за актёрскую игру.

Ранее Уинслет заявила, что жалеет о работе с режиссёрами Вуди Алленом и Романом Полански. Актриса отметила, что не понимает, почему согласилась работать с режиссёрами, которых обвиняют в сексуальных преступлениях, передавал NEWS.ru.