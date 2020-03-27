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Американский актёр Марк Блум умер на 69-м году жизни. Заражение коронавирусом нового типа дало обширное осложнение на лёгкие, кровеносную систему, что и привело к смерти.

Об уходе из жизни 26 марта Блума, который известен российскому зрителю по фильмам «Крокодил Данди» и «Отчаянно ищу Сьюзен», сериалам «C.S.I.: Майами» и «Клан Сопрано», сообщает Daily Mail. Драматург Джек...