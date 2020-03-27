Стала известна дата похорон народной артистки СССР Инны Макаровой. Прощание с ней начнётся 28 марта в 11:00 в ритуальном зале ЦКБ.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом
Зрителям Инна Макарова известна по фильмам «Женщины», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и другим. Она умерла 25 марта в возрасте 93 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Инна Макарова оставила после себя огромное наследство, которое, скорее всего, достанется её 70-летней дочке Наталье Бондарчук. Это квартира на Украинском бульваре в Москве рядом с площадью Европы.
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