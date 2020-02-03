https://static.news.ru/photo/7a10bf0e-46c0-11ea-9914-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Холоп» Фото: Yellow, Black & White

Фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, заработав более двух миллиардов рублей, стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в РФ и других странах СНГ.

«Холоп» превзошел результат спортивной драмы «Движение вверх» (3043,7 млн рублей) и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю, — говорится на сайте kinobusiness.com.

По словам экспертов, большей выручкой может похвастаться только «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Главные роли в фильме исполнили Иван Охлобыстин, Вадим Демчог, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова. По сюжету комедии главный герой, который считается представителем золотой молодёжи, оказывается в 1860 году после ДТП. Он становится одним из крепостных крестьян.

Как писал NEWS.ru, Шипенко объяснил успех фильма тем, что многие зрители по нескольку раз посмотрели его в кино и посоветовали картину друзьям.