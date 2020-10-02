Ханс Циммер переосмыслил саундтрек к «Джеймсу Бонду»

https://static.news.ru/photo/a4df0ed2-04a4-11eb-99cb-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: kinopoisk.ru

Немецкий композитор Ханс Циммер опубликовал свою версию главной музыкальной темы серии фильмов о Джеймсе Бонде. Композиция вошла в саундтрек к 25-й картине об агенте 007, получившей название «Не время умирать».

Циммер выступил автором более 100 музыкальных работ к картинам. Среди его самых известных произведений последних лет — коллекции композиций к фильмам «Тёмный рыцарь», «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана, а также «Бегущий по лезвию — 2049» Дени Вильнёва.

«Не время умирать» — последняя лента о Джеймсе Бонде, роль агента 007 в которой исполнил Дэниел Крейг. Режиссёром проекта выступил Кэри Фукунага.

1 октября американская певица выпустила клип на заглавную песню картины. Она стала самой молодой артисткой, когда‑либо записывавшей темы к фильмам об агенте 007. В создании трека приняли участие брат исполнительницы Финнеас О’Коннелл и продюсер Стивен Липсон, писал NEWS.ru.