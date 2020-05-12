Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах

https://static.news.ru/photo/3b5c29a0-943c-11ea-9334-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мулан» Фото: disney.com

Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах. На больших экранах картина появится 24 июля.

Чапек впервые дал интервью в новой должности. Он обсудил с каналом CNBC тематические парки и выпуск проектов в кино, передаёт The Hollywood Reporter.

Многое зависит от наших партнёров. Мне кажется, это хорошая дата релиза для этого фильма, — заявил он.

Как писал NEWS.ru, продюсер игровой версии мультфильма «Мулан» Джейсон Рид рассказал, что в картине не будет капитана Ли Шанга. В оригинальной ленте он был командиром и возлюбленным главной героини.