Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах

Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах. На больших экранах картина появится 24 июля.
Чапек впервые дал интервью в новой должности. Он обсудил с каналом CNBC тематические парки и выпуск проектов в кино,
Многое зависит от наших партнёров. Мне кажется, это хорошая дата релиза для этого фильма, — заявил он.
Как писал NEWS.ru, продюсер игровой версии мультфильма «Мулан» Джейсон Рид рассказал, что в картине не будет капитана Ли Шанга. В оригинальной ленте он был командиром и возлюбленным главной героини.
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