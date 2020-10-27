Фраза из «Бората 2» стала слоганом для привлечения туристов в Казахстан

https://static.news.ru/photo/a2f78f02-1879-11eb-9cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Туроператоры начали использовать фразу главного героя фильма «Борат: культурные познания Америки во благо славной нации Казахстана» для привлечения туристов в Казахстан.

На экраны вышла вторая часть скандальной комедии «Борат», в которой британский актёр Саша Барон Коэн исполняет роль казахстанского журналиста, изучающего Америку. Как и первая часть, фильм вызвал недовольство граждан Казахстана, которых возмутило представление их страны отсталой и расистской.

При этом туроператоры начали использовать фразу главного героя «очень мило» в качестве слогана для привлечения клиентов, передаёт Центральная служба новостей. По их мнению, эта фраза «предлагает идеальное описание огромного туристического потенциала Казахстана в короткой запоминающейся форме». В рамках рекламной кампании был снят ролик про природу Казахстана. На видео туристы постоянно повторяют фразу Бората «Вау, это очень мило!».

Ранее NEWS.ru писал о том, что авторы продолжения фильма «Борат» пытаются спровоцировать власти Казахстана на официальный протест, чтобы благодаря ажиотажу заработать больше денег, заявили в Министерстве иностранных дел страны.