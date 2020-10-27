Фраза из «Бората 2» стала слоганом для привлечения туристов в Казахстан

Туроператоры начали использовать фразу главного героя фильма «Борат: культурные познания Америки во благо славной нации Казахстана» для привлечения туристов в Казахстан.
На экраны вышла вторая часть скандальной комедии «Борат», в которой британский актёр Саша Барон Коэн исполняет роль казахстанского журналиста, изучающего Америку. Как и первая часть, фильм вызвал недовольство граждан Казахстана, которых возмутило представление их страны отсталой и расистской.
При этом туроператоры начали использовать фразу главного героя «очень мило» в качестве слогана для привлечения клиентов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что авторы продолжения фильма «Борат» пытаются спровоцировать власти Казахстана на официальный протест, чтобы благодаря ажиотажу заработать больше денег, заявили в Министерстве иностранных дел страны.