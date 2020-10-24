МИД Казахстана высказался о недовольстве граждан второй частью «Бората»

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Авторы продолжения фильма «Борат» пытаются спровоцировать власти Казахстана на официальный протест, чтобы благодаря ажиотажу заработать больше денег, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Так в ведомстве прокомментировали обращение граждан, которых возмутил новый фильм.

В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмыслен, поскольку не имеет адресата, — подчёркивается в сообщении.

В МИД отметили, что картина «имеет ярко выраженную форму расизм аи ксенофобии», поэтому возмущение граждан республики по поводу откровенно расистских выпадов справедливо, передаёт Tengrinews.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает смешным британского комика Сашу Барона Коэна, который в своём новом фильме пародирует республиканцев.