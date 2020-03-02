https://static.news.ru/photo/1d470d94-5c93-11ea-94fe-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дылда» Фото: kinopoisk.ru

Стали известны номинанты российской кинопремии «Ника». На неё претендуют пять картин.

В категорию «Лучший игровой фильм» попали «Дылда» Кантемира Балагова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова, передаёт ТАСС.

Лидером по количеству номинаций стал «Француз», лента претендует на девять наград. За звание лучшего актёра поборются Алексей Агранович («Юморист»), Алексей Вертков («Воскресенье»), Александр Паль («Верность»), Леонид Ярмольник («Одесса»).

На титул актрисы года претендуют Самал Еслямова («Айка»), Виктория Мирошниченко («Дылда») и Елена Сусанина («Керосин»).

Кроме того, в конкурсную программу добавлены такие номинации, как мужская и женская роли второго плана, «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм». 33-я церемония вручения пройдёт в Москве 29 марта в концертном зале «Вегас». Награду вручает Российская академия кинематографических искусств, основанная Юлием Гусманом в 1987 году.

Как писал NEWS.ru, фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко стали номинантами премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Обе ленты попали в категорию «Лучший полнометражный художественный фильм».