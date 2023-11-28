Фильм о Яшине покорил Италию: какой сюжет, кто сыграл знаменитого вратаря Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз на фестивале в Италии

Фото: Кинокомпания ООО «Кремлин филмз»

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз на кинофестивале в Италии. О чем эта картина, что сыграл легендарного голкипера?

Какую награду получил фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Картина приняла участие в ежегодном фестивале спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival, в котором приняли участие 39 стран. Всего представлено 150 работ, включая короткометражные, художественные, олимпийские и паралимпийские, а также о футболе и киберспорте. Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» завоевал главный приз мероприятия.

«Фильм „Лев Яшин. Вратарь мечты“ режиссера [Василия] Чигинского получил премию „Золотой Паладин“ за лучший фильм», — говорится на сайте фестиваля.

Картина также вошла в число номинантов в категориях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа».

О чем фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Фильм снял режиссер Василий Чигинский. Кино рассказало историю прославленного советского голкипера, обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина, который играл в московском «Динамо» с 1950 по 1970 год. События происходят в 1971 году. Москва находится в ожидании прощального матча знаменитого голкипера на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина. Впервые в истории советского спортсмена будут чествовать все звезды мирового футбола.

В преддверии этого события Яшин вспоминает людей и матчи, связанные с его карьерой: нелепый гол, пропущенный в первом же матче за основной состав «Динамо», вынудивший его сесть на скамейку запасных на два года, упорные тренировки, которые помогли вернуться в основную команду, и выступление за сборную СССР на чемпионате Европы в 1960 году. В памяти героя всплывает и неудача на чемпионате мира 1962 года в Чили, когда от него отвернулись близкие друзья, а болельщики освистали. Также он вспоминает матч за сборную мира 23 октября 1963 года в Лондоне, посвящённый 100-летию английского футбола.

Премьера картины в РФ состоялась в 2019 году. После этого фильм получил одобрение и поддержку ветеранов российского спорта, партнеров Яшина в играх за клуб и сборную СССР, со стороны семьи вратаря и многочисленных болельщиков клуба «Динамо».

Фильм также получил высокие оценки среди зрителей — рейтинг картины составил 7,5 из 10 по данным сервиса «Кинопоиск». Некоторые критики назвали фильм документальной драмой.

Фото: Кинокомпания ООО «Кремлин филмз» Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Кто сыграл в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Легендарного вратаря сыграли сразу два актера: Александр Фокин предстал в образе молодого футболиста, а Александр Ермаков — зрелого голкипера.

«Самое главное лично для меня, что на съемках присутствовала вдова Яшина, и она, можно сказать, одобрила мою кандидатуру, заметив, что мы чем-то похожи с ее мужем. На протяжении многих лет я был поклонником Льва Ивановича, в юности смотрел все матчи с его участием», — сказал Ермаков о своей роли.

В картине также снялись Юлия Хлынина, Галина Беляева, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Виталий Хаев, Ян Цапник и другие.

«Так как я играю Алексея Хомича, реальную историческую личность, то я инициировал встречу с близкими вратаря. Но никто о нем ничего толком не рассказал, я узнал только какие-то крупицы. Поэтому многое черпал из того, что нашел в интернете. Узнав его определенную человеческую подноготную и сопоставив жизненные факты, я понимал, кого буду из него делать — человека не то чтобы надломленного, но сильного», — рассказывал Кравченко в одном из интервью.

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