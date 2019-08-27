https://static.news.ru/photo/62420632-c90a-11e9-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: нон-стоп Продакшн

Кинолента режиссёра Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского «Дылда» будет показан на 44-м кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Об этом сообщила пресс-секретарь мероприятия Мария Алехандра Соса.

В этом году в программе кинофестиваля в Торонто только один фильм из России — это картина Кантемира Балагова «Дылда», — цитирует представителя смотра ТАСС .

Действие фильма «Дылда» происходит в 1945 году в Ленинграде. Картина повествует о двух фронтовых подругах, пытающихся заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.

Как писал News.ru, в мае фильм «Дылда» был удостоен премии за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Позднее режиссёр Кантемир Балагов получил за свою новую работу премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.