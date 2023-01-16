Фильм «Чебурашка» возглавил российский кинопрокат в выходные Фильм «Чебурашка» возглавил российский кинопрокат, собрав за 14 и 15 января 848 млн рублей

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

Художественный фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и СНГ на минувших выходных. Картина режиссера Дмитрия Дьяченко собрала за 14 и 15 января 848 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера семейной комедии о новых приключениях Чебурашки в приморском городе с Сергеем Гармашом и Еленой Яковлевой состоялась 1 января.

Второй результат по кассовым сборам показал комедийный боевик Гая Ричи «Операция „Фортуна“: искусство побеждать». Фильм со Джейсоном Стэйтемом о разведчике с миссией остановить распространение смертельного оружия собрал 231 млн рублей.

Замкнула тройку лидеров проката картина Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», которая показывалась в странах СНГ без учета России и Белоруссии. Фильм, вышедший в прокат 16 декабря, на последних выходных собрал 37 млн.

Ранее фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории отечественного проката, обойдя по сборам в России первый «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона. Кассовые сборы семейной комедии в российском прокате превысили 3,5 млрд рублей. Кассовые сборы «Аватара» в России составили 3 млрд 516 млн 796 тысяч 661 рубль.