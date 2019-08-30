Кадр из фильма «Джокер» Кадр из фильма «Джокер» Фото: Warner Brothers

Премьерный показ фильма Тодда Филлипса «Джокер», прошедший в рамках 76-го Международного Венецианского кинофестиваля, завершился длительными овациями публики. Картине аплодировали восемь минут.

После просмотра зрители восторгались кинолентой, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Тодд Филлипс сумел отойти от жанровых стереотипов. По мнению многих кинокритиков, в «Джокере» практически не заметно супергероики. Нередко фильм Филлипса сравнивают с культовым «Таксистом» Мартина Скорсезе.

Как писал News.ru, ранее актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», сообщил, что старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз. После конкурсного показа на Венецианском кинофестивале, предшествующего премьере, критики высоко оценили картину.

News.ru в соцсетях