https://static.news.ru/photo/b212b624-ccb7-11e9-b850-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джокер» Фото: Warner Brothers

Премьерный показ фильма Тодда Филлипса «Джокер», прошедший в рамках 76-го Международного Венецианского кинофестиваля, завершился длительными овациями публики. Картине аплодировали восемь минут.

После просмотра зрители восторгались кинолентой, передаёт телеканал РЕН ТВ .

Тодд Филлипс сумел отойти от жанровых стереотипов. По мнению многих кинокритиков, в «Джокере» практически не заметно супергероики. Нередко фильм Филлипса сравнивают с культовым «Таксистом» Мартина Скорсезе.

Как писал News.ru, ранее актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», сообщил, что старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз. После конкурсного показа на Венецианском кинофестивале, предшествующего премьере, критики высоко оценили картину.