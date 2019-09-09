https://static.news.ru/photo/8e4fbf1c-d350-11e9-8afc-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Энистон Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Актриса Дженнифер Энистон попала под град упрёков за слишком отретушированные фото. Снимки появились в Instagram журнала Instyle, который в октябрьском выпуске готовит интервью с актрисой.

Поклонники звезды, увидев фото, решили, что они слишком обработаны: так, один из пользователей отметил, что у Энистон на фото слишком тёмные волосы, другой увидел неестественность снимков, а третий отметил, что у актрисы на одном фото веснушек больше, чем на другом, пишет Mirror.

Ещё один пользователь с грустью спросил, «когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер». Журнал анонсировал интервью с актрисой как беседу с женщиной, которой есть чем гордиться.

Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Энистон решила устроить свою личную жизнь с помощью брачного агентства, которое работает с обеспеченными клиентами. Чтобы встретиться с одним из претендентов, 50-летней звезде сериала «Друзья» пришлось заплатить $750 тысяч.