Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Актриса Дженнифер Энистон попала под град упрёков за слишком отретушированные фото. Снимки появились в Instagram журнала Instyle, который в октябрьском выпуске готовит интервью с актрисой.

Поклонники звезды, увидев фото, решили, что они слишком обработаны: так, один из пользователей отметил, что у Энистон на фото слишком тёмные волосы, другой увидел неестественность снимков, а третий отметил, что у актрисы на одном фото веснушек больше, чем на другом, пишет Mirror.

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Jennifer Aniston’s been stepping outside her comfort zone recently, both as a 60s bombshell in our October beauty issue and on the set of her new Apple TV+ series @themorningshow — her most complex role to date. “We’re addressing the ugly truths of how men have treated women in our society, particularly in the workplace all these years,” she tells @kerrybombe. “We sold it in the summer, and then Harvey Weinstein happened in the fall...Reese and I were like, The show is writing itself.’ It was as if the universe were begging for this patriarchal society to be exposed.” Full story at the link in bio. I Photographed by @michaelthompsonstudio; Styled by @juliavonboehm

Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)

Ещё один пользователь с грустью спросил, «когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер». Журнал анонсировал интервью с актрисой как беседу с женщиной, которой есть чем гордиться.

Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Энистон решила устроить свою личную жизнь с помощью брачного агентства, которое работает с обеспеченными клиентами. Чтобы встретиться с одним из претендентов, 50-летней звезде сериала «Друзья» пришлось заплатить $750 тысяч.

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