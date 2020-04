Джеймс Ганн рассказал, когда выйдет «Отряд самоубийц 2»

Ганн написал в Twitter, что для назначения более поздней даты выхода ленты нет поводов, и команда работает в домашних условиях.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3

По его словам, пока что неизвестно, когда выйдет первый трейлер фильма.