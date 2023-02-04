9 февраля в преддверии Дня всех влюбленных в широкий прокат выходит романтическая комедия «Свободные отношения», главные роли в которой исполнили Аглая Тарасова, Борис Дергачев и Илья Соболев. Первый показ картины состоялся в кинотеатре «Художественный».

Фильм рассказывает историю типичной пары, замученной совместным бытом, которая решает встряхнуть отношения и идет на отчаянные меры — предоставляет друг другу немного свободы.

Посетившая премьеру актриса Настасья Самбурская удивила поклонников прозрачным боди с вырезом на плече, исполнительница главной роли выбрала для красной дорожки наряд total black, в чем ее поддержали актрисы Алена Чехова и Анжелика Каширина, актеры Григорий Калинин и Павел Кузьмин, а также созвезда картины Соболев.

Кадрами с представления делится NEWS.ru.

Актер Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Певица, актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица, актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Блогер Ирина Чайковская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Ирина Чайковская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Янина Студилина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Янина Студилина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Стилист Владислав Лисовец на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стилист Владислав Лисовец на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анастасия Резник на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анастасия Резник на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Дизайнер Мария Цигаль на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дизайнер Мария Цигаль на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анжелика Каширина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анжелика Каширина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Композитор Аркадий Укупник и его супруга Наталья на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Композитор Аркадий Укупник и его супруга Наталья на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Музыкант Роман Архипов на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыкант Роман Архипов на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актер Илья Соболев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Илья Соболев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актер Борис Дергачев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Борис Дергачев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актер Григорий Калинин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Григорий Калинин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Екатерина Молоховская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Екатерина Молоховская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актер Илья Малаков и актриса Ангелина Стречина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Илья Малаков и актриса Ангелина Стречина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Телеведущая Снежина Кулова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Снежина Кулова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актер Евгений Сангаджиев и его супруга Ксения Андрианова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Евгений Сангаджиев и его супруга Ксения Андрианова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Телеведущая Олеся Серегина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Олеся Серегина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анна Глаубэ и актер Павел Левкин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Глаубэ и актер Павел Левкин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Режиссер фильма «Свободные отношения» Дмитрий Невзоров и актриса Мария Столярова на премьере в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер фильма «Свободные отношения» Дмитрий Невзоров и актриса Мария Столярова на премьере в кинотеатре «Художественный»

Оператор Денис Аларкон-Рамирес на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оператор Денис Аларкон-Рамирес на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Ирина Безряднова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ирина Безряднова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анастасия Попова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анастасия Попова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Певец Саша Стоун на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Саша Стоун на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фигуристка Анастасия Гребенкина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фигуристка Анастасия Гребенкина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актер Павел Кузьмин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Павел Кузьмин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анна Глаубэ на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Глаубэ на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анна Котова-Дерябина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Котова-Дерябина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»