Дюжев, Самбурская, Чехова: как прошла премьера фильма «Свободные отношения»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»

9 февраля в преддверии Дня всех влюбленных в широкий прокат выходит романтическая комедия «Свободные отношения», главные роли в которой исполнили Аглая Тарасова, Борис Дергачев и Илья Соболев. Первый показ картины состоялся в кинотеатре «Художественный».

Фильм рассказывает историю типичной пары, замученной совместным бытом, которая решает встряхнуть отношения и идет на отчаянные меры — предоставляет друг другу немного свободы.

Посетившая премьеру актриса Настасья Самбурская удивила поклонников прозрачным боди с вырезом на плече, исполнительница главной роли выбрала для красной дорожки наряд total black, в чем ее поддержали актрисы Алена Чехова и Анжелика Каширина, актеры Григорий Калинин и Павел Кузьмин, а также созвезда картины Соболев.

Кадрами с представления делится NEWS.ru.