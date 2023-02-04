9 февраля в преддверии Дня всех влюбленных в широкий прокат выходит романтическая комедия «Свободные отношения», главные роли в которой исполнили Аглая Тарасова, Борис Дергачев и Илья Соболев. Первый показ картины состоялся в кинотеатре «Художественный».
Фильм рассказывает историю типичной пары, замученной совместным бытом, которая решает встряхнуть отношения и идет на отчаянные меры — предоставляет друг другу немного свободы.
Посетившая премьеру актриса Настасья Самбурская удивила поклонников прозрачным боди с вырезом на плече, исполнительница главной роли выбрала для красной дорожки наряд total black, в чем ее поддержали актрисы Алена Чехова и Анжелика Каширина, актеры Григорий Калинин и Павел Кузьмин, а также созвезда картины Соболев.
Кадрами с представления делится NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица, актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Ирина Чайковская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Янина Студилина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стилист Владислав Лисовец на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Резник на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дизайнер Мария Цигаль на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анжелика Каширина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Композитор Аркадий Укупник и его супруга Наталья на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Музыкант Роман Архипов на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Илья Соболев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Борис Дергачев на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Григорий Калинин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Молоховская на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Илья Малаков и актриса Ангелина Стречина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Снежина Кулова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Сангаджиев и его супруга Ксения Андрианова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Олеся Серегина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Глаубэ и актер Павел Левкин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер фильма «Свободные отношения» Дмитрий Невзоров и актриса Мария Столярова на премьере в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оператор Денис Аларкон-Рамирес на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ирина Безряднова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Попова на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Саша Стоун на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фигуристка Анастасия Гребенкина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Павел Кузьмин на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Глаубэ на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Котова-Дерябина на премьере фильма «Свободные отношения» в кинотеатре «Художественный»