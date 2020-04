Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в новых «Фантастических тварях»

https://static.news.ru/photo/e6c0ef26-7e23-11ea-aed3-fa163e074e61_660.jpg Хагрид Фото: Warner Bros. Pictures

В третьей части серии фильмов «Фантастические твари» появятся персонажи из «Гарри Поттера». Создатели намерены ввести в историю преподавателя Хогвартса и лесничего Хагрида, а также студента школы магии Тома Реддла.

В настоящее время неизвестно, какое именно участие примут персонажи в будущей картине. Компания Warner Bros. планирует ввести ещё больше героев из «Гарри Поттера» в новую серию фильмов, сообщает We Got This Covered.

Отмечается, что киностудия таким образом хочет привлечь больше зрителей к франшизе, даже с учётом коммерческого успеха первых двух картин.

Как писал NEWS.ru, американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны. Лента создана по сценарию писательницы Джоан Роулинг.