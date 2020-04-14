Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в новых «Фантастических тварях»

В третьей части серии фильмов «Фантастические твари» появятся персонажи из «Гарри Поттера». Создатели намерены ввести в историю преподавателя Хогвартса и лесничего Хагрида, а также студента школы магии Тома Реддла.
В настоящее время неизвестно, какое именно участие примут персонажи в будущей картине. Компания Warner Bros. планирует ввести ещё больше героев из «Гарри Поттера» в новую серию фильмов,
Отмечается, что киностудия таким образом хочет привлечь больше зрителей к франшизе, даже с учётом коммерческого успеха первых двух картин.
Как писал NEWS.ru, американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны. Лента создана по сценарию писательницы Джоан Роулинг.
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