Дэвид Линч выступил с прогнозом погоды

Американский режиссёр Дэвид Линч выпустил видео о погоде в Лос-Анджелесе. Ролик он записал, сидя в своём кабинете.
Обращаясь к зрителям, он отмечает точную дату, 11 мая 2020 года. После этого он говорит, что за окном довольно облачно, и есть туман.
На улице 64 градуса по Фаренгейту (примерно 17 градусов по Цельсию). Небо скоро очистится, и нас ожидает 70 градусов. Хорошего дня, — сказал кинематографист.
Похожие видео режиссёр публиковал в 2000-х. В марте 2009-го он рассказал о чистом небе над Лос-Анджелесом.
Дэвид Линч ранее рассказал, что начал делать лампы во время изоляции из-за пандемии COVID-19. Он признался, что ему нравится работать с деревом, смолой и электричеством, писал NEWS.ru.
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