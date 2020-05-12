Дэвид Линч выступил с прогнозом погоды

Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Pree

Российский актёр Дмитрий Певцов вступился за комедийный фильм «На Париж» российского режиссёра Сергея Саркисова. Он сделал это в ответ на обзор Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian, в котором лента была раскритикована.

Певцов написал в Instagram, что ему не стыдно за участие в проекте. Он отметил, что картина «почти документально точно» рассказывает о реальной истории. Всех, кто посмотрел фильм «На Париж!» не...