Дэвид Линч проведёт показ своей короткометражки Fire (Pozar)

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Американский режиссёр Стивен Содерберг заявил, что написал сценарии к трём новым фильмам в период изоляции из-за пандемии коронавируса. Он известен как постановщик картины «Заражение» о китайском вирусе.

Содерберг отметил во время YouTube-шоу NightCap Live, что среди созданных им текстов — продолжение его дебюта «Секс, ложь и видео». Он подчеркнул, что начал писать, чтобы оставаться организованным и здравомыслящим....