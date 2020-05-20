Дэвид Линч проведёт показ своей короткометражки Fire (Pozar)

Американский режиссёр Дэвид Линч объявил, что проведёт онлайн-показ своего короткометражного фильма Fire (Pozar). Он снял картину в 2015 году.
О выпуске работы Линч сообщил в Twitter. Отмечается, что это первый официальный релиз картины.
Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents FIRE (POZAR) on Wednesday, May 20th at 10 A.M. PDT.— David Lynch (@DAVID_LYNCH)
https://t.co/EHFQwb2wNv May 18, 2020
Музыку к короткометражке написал композитор Марек Жебровский. Трансляция начнётся в 20:00 мск.
Как писал NEWS.ru, Дэвид Линч выпустил видео о погоде в Лос-Анджелесе. Ролик он записал, сидя в своём кабинете.
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