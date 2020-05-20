Кино

Дэвид Линч проведёт показ своей короткометражки Fire (Pozar)

17:50, 20 мая 2020
Дэвид Линч Дэвид Линч Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч объявил, что проведёт онлайн-показ своего короткометражного фильма Fire (Pozar). Он снял картину в 2015 году.

О выпуске работы Линч сообщил в Twitter. Отмечается, что это первый официальный релиз картины.

Музыку к короткометражке написал композитор Марек Жебровский. Трансляция начнётся в 20:00 мск.

Как писал NEWS.ru, Дэвид Линч выпустил видео о погоде в Лос-Анджелесе. Ролик он записал, сидя в своём кабинете.

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