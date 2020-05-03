3 мая 2020 года актёру и заслуженному артисту России Даниле Козловскому исполняется 35 лет. За время своей карьеры он сыграл в нескольких нашумевших кинолентах, сериалах, причём как российских, так и зарубежных, а также попробовал себя в режиссуре картины «Тренер». Настоящую известность ему принесла роль московского топ-менеджера в двух частях фильма «Духless». Как сложились жизнь и карьера талантливого молодого актёра и секс-символа — в галерее NEWS.ru.
На пресс-конференции перед фильмом «Тренер»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Данила Козловский и Ольга Зуева
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
На открытии фестиваля «Кинотавр»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Кадр из фильма «Викинг»
kinopoisk.ru
Сцена из спектакля «Гамлет»
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Кадр из фильма «Экипаж»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Духless»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Матильда»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Легенда № 17»
kinopoisk.ru
Сцена из спектакля «Вишнёвый сад»
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Кадр из фильма «Мы из будущего»
kinopoisk.ru
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