3 мая 2020 года актёру и заслуженному артисту России Даниле Козловскому исполняется 35 лет. За время своей карьеры он сыграл в нескольких нашумевших кинолентах, сериалах, причём как российских, так и зарубежных, а также попробовал себя в режиссуре картины «Тренер». Настоящую известность ему принесла роль московского топ-менеджера в двух частях фильма «Духless». Как сложились жизнь и карьера талантливого молодого актёра и секс-символа — в галерее NEWS.ru.