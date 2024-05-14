Бывшая жена Лимонова раскрыла правду о его ориентации Актриса Екатерина Волкова: Лимонов не был геем, он придумал это для романа

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Эдуард Лимонов

Бывшая жена Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова заявила NEWS.ru, что ее муж никогда не был геем, как его изобразил в новом фильме «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссер Кирилл Серебренников. По ее словам, эту легенду писатель придумал для публикации и продвижения романа «Это я — Эдичка».

Это неправда. У Лимонова было шесть жен, до конца жизни были девчонки-партийки, никогда не было мужеложества. Это он придумал, как и Генри Миллер (американский писатель-постмодернист. — NEWS.ru), чтобы напечатали его роман, — сказала Волкова.

Актриса отметила, что не собирается судиться с Серебренниковым из-за его фильма, так как он находится за границей и это довольно затруднительно. По словам Волковой, вместо этого она бы приехала на Каннский фестиваль и публично дала режиссеру пощечину.

Ранее актриса рассказывала, что развелась с Лимоновым из-за разногласий, возникших в их браке. После разрыва она не стала ограничивать его общение с их детьми: сын и дочь часто проводили время с отцом, пока он был жив. Эдуард Лимонов скончался в 2020 году в возрасте 77 лет из-за осложнений после операции.