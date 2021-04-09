Боевик «Мортал Комбат» возглавил кинопрокат в РФ за выходные

https://static.news.ru/photo/899233b4-9b3c-11eb-87b7-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Фантастический боевик «Мортал Комбат» стал лидером отечественного кинопроката за последний уикэнд. Фильм, вышедший в прокат 8 апреля, собрав 493 млн рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Kinobusiness.com.

Второй результат по кассовым сборам показала экранизация российского комикса «Майор Гром: Чумной доктор». Кинорассказ о майоре полиции с выдающимися способностями собрал 68,6 млн рублей. В фильме задействованы Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие артисты.

Ещё один боевик — «Годзилла против Конга» — за последние четыре дня собрал 67,4 млн рублей. Это третий результат проката.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Данила Козловский презентовал фильм «Чернобыль», в котором выступил как режиссёр и исполнитель главной роли. По его словам, основной задачей создателей было показать судьбы конкретных людей. Он отметил, что сегодня чернобыльская катастрофа, произошедшая в 1986 году, воспринимается как «некая же часть мифологии». Фильм выходит в прокат 15 апреля.