Безруков разоблачил наживающихся на его имени мошенников

https://static.news.ru/photo/32f26e84-a8e4-11ea-8d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальной сети TikTok появилась страница, владельцы которой от имени Сергея Безрукова просят перечислить им денежные средства на лечение больных детей. 46-летний актёр подтвердил, что не имеет к этому никакого отношения, и призвал поклонников не перечислять деньги мошенникам.

Звезда сериала «Бригада» разоблачил злоумышленников в видео, которое опубликовал в Instagram.

Пока меня в TikTok нет. Как только я там появляюсь, я обязательно дам вам знать. А пока там фейк с моей фотографией. Мошенники обязательно своё получат, по заслугам. Вы, главное, не ведитесь, — говорит обращаясь к поклонникам Безруков.

В подписи к публикации актёр напомнил содержание статьи УК РФ о мошенничестве (статья 159). Он не уточнил, обращался ли уже с жалобами на действия злоумышленников в правоохранительные органы.

Как писал NEWS.ru, Безруков может сыграть главную роль в фильме своей жены Анны Бейлис «Кровавый навет».