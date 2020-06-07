Безруков разоблачил наживающихся на его имени мошенников

В социальной сети TikTok появилась страница, владельцы которой от имени Сергея Безрукова просят перечислить им денежные средства на лечение больных детей. 46-летний актёр подтвердил, что не имеет к этому никакого отношения, и призвал поклонников не перечислять деньги мошенникам.
Звезда сериала «Бригада» разоблачил злоумышленников в видео, которое опубликовал в Instagram.
Пока меня в TikTok нет. Как только я там появляюсь, я обязательно дам вам знать. А пока там фейк с моей фотографией. Мошенники обязательно своё получат, по заслугам. Вы, главное, не ведитесь, — говорит обращаясь к поклонникам Безруков.
В подписи к публикации актёр напомнил содержание статьи УК РФ о мошенничестве (статья 159). Он не уточнил, обращался ли уже с жалобами на действия злоумышленников в правоохранительные органы.
Как писал NEWS.ru, Безруков может сыграть главную роль в фильме своей жены Анны Бейлис «Кровавый навет».
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