Анастасия Заворотнюк появится в двух сериалах в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7761ada6-3015-11eb-b4d7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Каспий 24» Фото: kinopoisk.ru

В 2021 году фанаты Анастасии Заворотнюк смогут увидеть любимую актрису сразу в двух сериалах.

«Прекрасная няня» снялась в главной роли в сериале «Каспий 24», а также исполнила эпизодическую роль в проекте «Приставы». Съёмки проходили ещё до того, как актриса начала бороться с онкологическим заболеванием, сообщает издание «7 дней».

Ранее в Сети появилась информация, что Заворотнюк примет участие в шоу Андрея Малахова. Её дочь Анна опровергла эту информацию. Она призвала фанатов артистки «не верить этим газетёнкам». Журналисты связались с актёром Сергеем Жигуновым, который якобы должен был принять участие в шоу Малахова. Артиста рассмешил вопрос о «секретном интервью».

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике летом 2019 года. Позже появилась информация, что она борется с онкологическим заболеванием. С тех пор журналисты не сумели заснять, как выглядит артистка.

Модель Анна Калашникова сообщила, что «прекрасная няня» планирует вернуться к актёрской деятельности. Она регулярно гуляет во дворе своего загородного дома и настроена позитивно. Калашникова подчеркнула, что Заворотнюк сильно изменилась внешне, писал NEWS.ru.