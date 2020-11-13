Заворотнюк в ближайшее время может появиться на шоу Малахова

https://static.news.ru/photo/e850fd5e-2661-11eb-a29d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с агрессивной формой онкологии, может в ближайшее время вновь появиться перед камерами. Она хочет дать интервью своему другу Андрею Малахову.

Артистка недавно звонила телеведущему и рассказывала о своём самочувствии. Интервью может пройти в пустой студии, где не будет никаких экспертов, либо на нейтральной территории, например в посёлке Крекшино, сообщает «Собеседник».

Ранее модель Анна Калашникова рассказала о планах Заворотнюк вернуться к актёрской деятельности. Сейчас «прекрасная няня» регулярно выходит на прогулки, правда, гуляет во дворе загородного дома, чтобы не попасть в объектив телекамер. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придётся пройти реабилитацию. Калашникова подчеркнула, что артистка сильно изменилась внешне.

Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком. С тех пор папарацци не смогли заснять «прекрасную няню». Фото располневшей актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к текущему состоянию Заворотнюк никакого отношения, писал NEWS.ru.